В Башкирии за раннее выявление рака врачам выплатят премию

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 1 июля 2019 года в Башкирии вступит в силу постановление правительства о стимуляции врачей. Специалисты, которые обнаружили предраковое состояние пациента или онкологическое заболевание на ранней стадии, получат премию в размере не менее пяти тысяч рублей.

Средства на стимулирующие цели врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил изыскать региональному Минфину. В итоге деньги найдены.

«Если мы будем выявлять злокачественные образования на начальном этапе, то не потратим больших усилий, сможем спасти человека. Если же врачи запускают и обнаруживают рак на последних стадиях, когда применяется паллиативная помощь, то в этом случае медицина бессильна», — объясняет руководитель республиканского Минздрава Максим Забелин.

По его словам, для лечения раковых заболеваний, выявленных на ранних стадиях, в Башкирии есть все средства и медикаменты.

Отметим, что данная мера направлена на реализацию национального проекта «Здравоохранение», куда входит подпрограмма «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Как сообщало агентство «Башинформ», в Башкирии общая смертность по итогам первого квартала 2019 года снизилась на 0,5% с 16 957 (12,9%) до 16 366 человек (12,4%). Спасено порядка 600 жизней.