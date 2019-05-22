Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров: «Снижение общей смертности в Башкирии – это робкий позитивный сигнал» Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии общая смертность по итогам первого квартала 2019 года снизилась на 0,5% с 16 957 (12,9%) до 16 366 человек (12,4%). Как отметил и.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин, врачам и другим профильным специалистам удалось спасти порядка 600 жизней.

«Это общая копилка, потому что произошло снижение и количества ДТП, и по отдельным заболеваниям, — объяснил врио главы Башкирии Радий Хабиров. – Это робкий позитивный сигнал».

Максим Забелин отметил, что это первые результаты поручений руководителя региона.

«Я думаю, что в дальнейшем это будет идти по нарастающей, — отметил руководитель республиканского Минздрава. – Главные врачи медучреждений понимают, что эффективность его работы зависит от этих показателей».

Врио главы Башкирии подчеркнул, что необходимо ориентироваться на показатели, которые прописаны в паспорте национального проекта «Демография». К 2024 году количество спасенных жизней должно быть около 130 тысяч. Радий Хабиров отметил, что работы у властей в этом вопросе «еще непочатый край».

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», в регионе выросла младенческая смертность — 6,6 детей на 1000 родившихся. Наибольший рост наблюдается в Бижбулякском и Ермекеевском районах, Сибае, Зианчуринском и Архангельском районах. Подобные случаи не зарегистрированы в 24 районах региона и четырех городах: Агидели, Октябрьском, Салавате и Межгорье.