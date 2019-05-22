Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.53 ↑

EUR 71.96 ↓

22 мая Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: «Снижение общей смертности в Башкирии – это робкий позитивный сигнал»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров: «Снижение общей смертности в Башкирии – это робкий позитивный сигнал» Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии общая смертность по итогам первого квартала 2019 года снизилась на 0,5% с 16 957 (12,9%) до 16 366 человек (12,4%). Как отметил и.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин, врачам и другим профильным специалистам удалось спасти порядка 600 жизней.

«Это общая копилка, потому что произошло снижение и количества ДТП, и по отдельным заболеваниям, — объяснил врио главы Башкирии Радий Хабиров. – Это робкий позитивный сигнал».

Максим Забелин отметил, что это первые результаты поручений руководителя региона.

«Я думаю, что в дальнейшем это будет идти по нарастающей, — отметил руководитель республиканского Минздрава. – Главные врачи медучреждений понимают, что эффективность его работы зависит от этих показателей».

Врио главы Башкирии подчеркнул, что необходимо ориентироваться на показатели, которые прописаны в паспорте национального проекта «Демография». К 2024 году количество спасенных жизней должно быть около 130 тысяч. Радий Хабиров отметил, что работы у властей в этом вопросе «еще непочатый край».

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», в регионе выросла младенческая смертность — 6,6 детей на 1000 родившихся. Наибольший рост наблюдается в Бижбулякском и Ермекеевском районах, Сибае, Зианчуринском и Архангельском районах. Подобные случаи не зарегистрированы в 24 районах региона и четырех городах: Агидели, Октябрьском, Салавате и Межгорье.

Теги: здравчас, смертность, снижение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе завершились поиски пропавшего врача Эльвиры Ария
В Уфе завершились поиски пропавшего врача-инфекциониста Эльвиры Ария. 42-летняя уфимка ушла из дома 19 мая, связь с ней установить не удавалось практич
В Башкирии найден мертвым младенец
В Ишимбае в ночь с 19 на 20 мая скончался младенец. Родители обнаружили бездыханное тело сына, 2019 года рождения, рано утром. Они вызвали «скорую помощ
В Башкирии рядом с храмом найден труп пожилой женщины
Жители Благовещенска накануне обнаружили на дороге возле местного храма труп пожилой женщины. Очевидец поделился фотографиями с места ЧП в соцсетях. В к
В Башкирии утвержден график сабантуев на 2019 год
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров подписал Указ о проведении народного праздника «Сабантуй» в 2019 году в городах и районах республики. Соответствую
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть