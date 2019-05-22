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22 мая Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии названы районы с высоким уровнем младенческой смертности

ОБЩЕСТВО

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Население Башкирии за последний год сократилось на 21 тысячу человек. В правительстве региона это связывают с феноменом «русского креста», когда смертность превышает рождаемость. Об этом говорили на совещании «Час здравоохранения».

Сегодня наблюдается рост численности детей от 0 до 14 лет, что свидетельствует о повышении рождаемости в республике и в целом по стране с 2007 по 2015 год. Детская смертность снизилась на 19,3%: от 0 до 1 года – снижение в два раза, от 5 до 9 лет – в полтора раза, от 10 до 14 лет – в 1,4 раза, от 15 до 17 лет – в 1,3 раза.

«Самая высокая смертность в республике наблюдается у подростков от 15 до 17 лет. Основными причинами являются внешние факторы [ДТП, травмы и т. д. – прим. ред.]», — уточнил и.о. министра здравоохранения региона Максим Забелин.

Чаще всего дети в Башкирии страдают от болезней органов дыхания, пищеварения, глаз, нервной системы.

В 2018 году статистики также зафиксировали снижение младенческой смертности по сравнению с 2010 годом в 1,3 раза. Однако, по словам Максима Забелина, в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, зафиксирована отрицательная динамика. Младенческая смертность в Башкирии выросла — 6,6 детей на 1000 родившихся. Наибольший рост наблюдается в Бижбулякском и Ермекеевском районах, Сибае, Зианчуринском и Архангельском районах. Подобные случаи не зарегистрированы в 24 районах региона и четырех городах: Агидели, Октябрьском, Салавате и Межгорье.

«Основные причины младенческой смертности — отдельные состояния перинатального периода, врожденные аномалии, болезни органов дыхания, крови, травмы, инфекционные заболевания и другие», — объяснил и.о. министра здравоохранения Башкирии.

Отметим, что данные показатели способствуют реализации национального проекта «Демография». Согласно паспорту проекта, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни к 2024 году должно достигнуть 67 лет, смертность населения старше трудоспособного возраста снизиться с 38,1 на 1 тыс. человек до 36,1, должен вырасти суммарный коэффициент рождаемости с 1,62 до 1,7 и увеличиться доля граждан, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, с 36,8% до 55%.

Теги: младенческая смертность, здравчас, национальные проекты
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