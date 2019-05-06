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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров выразил соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево

ПОЛИТИКА

УФА, 6 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта в аэропорту Шереметьево. Напомним, ЧП произошло с самолетом Superjet 100, носящим имя народного поэта Башкортостана Мустая Карима.В телеграмме на имя врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса говорится:

«От имени республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Башкортостан глубоко потрясён известием о трагедии. Мы скорбим вместе со всеми жителями Мурманской области, разделяем боль невосполнимой утраты. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Прошу передать наши слова сочувствия и поддержки всем, кого коснулась эта трагедия. Мужества, терпения и стойкости духа вам в этот трудный час».
Между тем, следствие озвучило три основные версии ЧП с самолетом в московском аэропорту Шереметьево. По данным пресс-службы следственного комитета России, рассматриваются несколько различных версий произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

Теги: Шереметьево
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