Радий Хабиров выразил соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево
УФА, 6 май 2019. /ИА «Башинформ»/.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта в аэропорту Шереметьево. Напомним, ЧП произошло с самолетом Superjet 100, носящим имя народного поэта Башкортостана Мустая Карима.В телеграмме на имя врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса говорится:
«От имени республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Башкортостан глубоко потрясён известием о трагедии. Мы скорбим вместе со всеми жителями Мурманской области, разделяем боль невосполнимой утраты. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Прошу передать наши слова сочувствия и поддержки всем, кого коснулась эта трагедия. Мужества, терпения и стойкости духа вам в этот трудный час».Между тем, следствие озвучило три основные версии ЧП с самолетом в московском аэропорту Шереметьево. По данным пресс-службы следственного комитета России, рассматриваются несколько различных версий произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
В состав Молодежного правительства Башкирии войдет 19 человек
Парламент Башкирии инициировал законопроект по борьбе с нелегальными перевозчиками
Башкортостан стал лидером в стране по массовости экологических акций
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи