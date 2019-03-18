Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии ямочный ремонт планируют закончить 15 июня Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

За сутки дорожники в Башкирии должны будут залатать ямы, размер которых достиг 60 см х 15 см, а глубина достигла 5 см. Ямы меньшего размера будут устраняться в течение семи дней. Об том на еженедельном оперативном совещании в республиканском правительстве заявил руководитель регионального Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

«Для устранения дорожных дефектов подготовлена интерактивная карта республики, также разработаны прототипы программы и мобильного приложения, которые проходят тестирования. В общий доступ они поступят 1 апреля 2019 года, как вы [Радий Хабиров — прим. ред.] и поручили», — отметил в докладе Тимур Мухаметьянов.

Активную работу ямочного ремонта в Башкирии запланировано начать 15 апреля. Завершить – к 15 июня. Сроки одобрил врио главы республики, однако отметил, что все муниципалитеты должны будут предоставлять в региональный Гостранс еженедельный отчет об устраненных дорожных дефектах.

«По приложению. Ни одно из тех, что вы мне продемонстрировали — не работает. Цифровое приложение на всю республику должно быть одно, — подчеркнул Радий Хабиров. — Я для вас пример среднестатистического пользователя. Люди не будут разбираться, кому эта дорога принадлежит. Он сфотографировал, отправил и получил ответ».

Руководитель региона поручил после разработки и запуска единой республиканской программы закрыть все муниципальные. На данный момент они функционируют в Уфе и Стерлитамаке. Врио Главы республики считает, что с помощью единой системы возможен контроль деятельности всех муниципальных образований.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что 16 марта Радий Хабиров выезжал на улицы Уфы и раскритиковал местные власти за низкие темпы ямочного ремонта. Кроме этого, руководитель республики попросил жителей прислать ему на страницу в соцсетях фотографии ям, которые они хотели бы залатать. Пришло более 300 сообщений, которые в основном касаются столицы Башкирии.