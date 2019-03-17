УФА, 17 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров предложил присылать ему фотографии ям на дорогах Уфы.

«Ямочный ремонт. Водители, оставляющие колеса в колдобинах, ругают нас абсолютно по делу. Посмотрел в уфимской мэрии мобильное приложение. Работает оно, надо признать, – плохо. Интерфейс сложный. Через него прошло 3600 ям, а в ряде других регионов эти цифры на порядок больше. Пока наши айтишники дорабатывают приложение, придется этим приложением поработать мне. Давайте проведем эксперимент. Шлите фотографии ям прямо сюда, мне на ленту. Обязательное условие – точная геолокация. В результате я увижу, насколько готова наша административная система устранять ямы на дорогах по запросам граждан», — написал сегодня Радий Хабиров на своей странице в Facebook.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ », Врио главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал администрацию Уфы и Госкомтранс республики за низкие темпы проведения ямочного ремонта в Уфе. Вчера руководителю региона показали, как ведется ямочный ремонт на перекрестке улиц Большая Гражданская и Халтурина.

Радий Хабиров попросил продемонстрировать ему демоверсию мобильного приложения по ямочному ремонту. Свое поручение Госкомтрансу он давал еще в октябре, однако в минувший понедельник на оперативном совещании в правительстве выяснилось, что мобильное приложение не готово. Тогда Радий Хабиров поставил жесткий срок, что к 1 апреля мобильное приложение должно заработать.

Презентация демоверсии мобильного приложения не устроила руководителя республики. По его мнению, у нее много недостатков, и она очень сложная.

«Мобильное приложение должно быть простым, в три шага, чтобы житель республики мог в него войти, сфотографировать яму на дороге и отправить. Дальше сигнал должен фиксироваться соответствующими службами и должен начинаться ремонт. Не нужно пока создавать никаких личных кабинетов в мобильном приложении, зачем всё усложняете и отпугиваете людей. Название приложения «Дорожный мастер» тоже не вызывает никаких восторгов. Неужели нет других креативных идей? Меня также не устраивают и регламентные сроки по устранению ям на дорогах. Три дня — это слишком много. Вы таким образом до конца года будете ямы латать», — сказал Радий Хабиров.