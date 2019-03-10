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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Еще 250 детей из Сибая вылетели на отдых в Крым

ОБЩЕСТВО
Фото: Рустем Афзалов, Vk

Фото: Рустем Афзалов, Vk

УФА, 10 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Крым сегодня утром вылетели 250 детей из Сибая. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщил глава администрации города Рустем Афзалов.

«И снова магнитогорский аэропорт. Двумя рейсами отправили в Крым еще 250 ребят. Так же, как в прошлый раз, волнуемся, так же радуемся за них. Все организационные вопросы продуманы до мелочей и подкреплены опытом первой группы. Подобрали хорошую команду сопровождающих, с ними ребята будут в надежных руках. Настроение у ребят замечательное! Впереди — две недели отличного отдыха, крымское солнце и море. Доброго пути вам! Хорошего полета!», — написал мэр Сибая.

Как сообщало агентство «Башинформ», первая группа юных сибайцев вернулась с отдыха из Крыма в родной город 6 марта. 250 детей с 20 февраля находились на лечении в санатории «Мечта» в Евпатории по приглашению главы Крыма Сергея Аксенова. Школьники провели в санатории две недели. Для них были организованы различные оздоровительные процедуры, а также подготовлена обширная культурно-развлекательная программа.

Решение о приеме на оздоровление 500 детей из Башкирии было принято в ходе визита крымской делегации в Уфу.

В первую очередь на санаторно-курортное лечение направляют детей, проживающих на территории, прилегающей к санитарно-защитной зоне, и детей, нуждающихся в санаторном лечении по медицинским показаниям.

Теги: Сибай, отдых, Крым
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