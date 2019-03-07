Фото: «Сибайский рабочий», https://vk.com/id511935577











Фото: «Сибайский рабочий», https://vk.com/id511935577

УФА, 7 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Накануне вечером юные сибайцы вернулись с отдыха из Крыма в родной город. 250 детей с 20 февраля находились на лечении в санатории «Мечта» в Евпатории по приглашению главы Крыма Сергея Аксенова.

Школьники провели в санатории две недели. Для них были организованы﻿ различные оздоровительные процедуры — многие страдают хроническими заболеваниями органов дыхательных путей. Помимо лечения была подготовлена обширная культурно-развлекательная программа.

Отдохнувших детей в Сибае встретили соскучившиеся по ним родители.

﻿«Мой сын Даян — ученик 4 класса школы №12. Направили его в Крым по состоянию здоровья, у него — астма, — рассказала одна из мам Альфия Курбангалеева. — Когда сообщили, что мы попали в список, была в растерянности, боялась отправлять. Но первая встреча с руководителями успокоила. Сын был в 7-м отряде под руководством опытного педагога, знающего свое дело, Лилии Ишкуловой».

Елена Барсукова сопровождала в поездке 10-летнего сына Георгия.

﻿«Санаторий «Мечта» — большой, ухоженный. Отношение к деткам — на пять с плюсом. Мы с сыном приехали туда с кашлем и насморком, сейчас даже намека на это нет».

﻿«Мне особенно понравился город-герой Севастополь, Ялта, горы, море. Первый раз видел пальмы», — поделился впечатлениями 13-летний Руслан Кадаев.

Родители благодарят организаторов за предоставленный детям отдых. Еще 250 детей из Сибая отправятся в Крым 10 марта. Они также будут отдыхать в Евпатории.

Напомним, с конца прошлого года жители Сибая страдают от выбросов загрязняющих веществ из-за тления руды на заброшенном карьере. В настоящее время в целях ликвидации очагов возгорания руды ведутся работы по подтоплению карьера.