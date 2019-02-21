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С четвертой четверти 60% школ Башкирии перейдут на пятидневку

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

С четвертой четверти 60% школ Башкирии перейдут на пятидневку Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С начала IV четверти не менее 60% школ в Башкирии перейдут на пятидневку, сказал сегодня журналистам врио министра образования региона Айбулат Хажин.

Формат обучения в школах был предложен руководителем республики Радием Хабировым на первом форуме школьного образования в Уфе «Взлетай». По его мнению, в выходные детям, и без того перегруженным школьной программой, лучше проводить время с семьей. Решение поддержала общественность.

«Министерство образования республики вместе с заинтересованными органами и общественными организациями разработало методические рекомендации, используя которые каждая школа безболезненно как для детей так и для педагогов, будет организовывать новый формат образовательного процесса», — отметил Айбулат Хажин.

Оставшаяся часть школ, по словам руководителя образовательного ведомства, сможет перейти на «пятидневку» с начала нового учебного года.

Образовательную нагрузку в школах равномерно распределят в течение недели, уроки сократят до 40 минут. Одна суббота в месяце будет посвящена общим развивающим мероприятиям.

Теги: образование, пятидневка
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