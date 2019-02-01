Радий Хабиров предложил перейти на пятидневное обучение в школах

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В Уфе сегодня открылся первый форум школьного образования «Взлетай». Врио главы Башкортостана Радий Хабиров в своем выступление предложил перейти на пятидневное обучение в школах. Он считает, что дети очень перегружены школьной программой и выходные должны проводить вместе с семьей. При этом, при переходе на пятидневку зарплата учителей будет сохранена. Из 32 суббот, которые освободятся, Радий Хабиров предложил восемь посвятить школе.

Например, первую субботу посвятить общешкольной спартакиаде, где ученики могли бы вместе провести время в спортивных состязаниях. Вторую субботу в октябре можно было бы посвятить изучению родного края, куда можно было бы приглашать знаменитых земляков или героев труда.