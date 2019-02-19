Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров о ситуации в Сибае: Буду настаивать на завершении подтопления карьера в срок Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров заявил о том, что будет настаивать на завершении работ по подтоплению карьера в Сибае до 20 марта.

«Когда мы в предпоследний раз встречались с представителями горно-обогатительного комбината, то определили для себя дату — 20 марта. Я буду настаивать на том, чтобы завершить подтопление карьера до 20 марта , хотя понимаю, что это довольно масштабные работы, — подчеркнул руководитель республики на брифинге по итогам совещания в правительстве с участием полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. — Вы представляете: часть шахты перекрывается перемычками. Внутри все это заполняется водой, при этом в других шахтах еще проводятся работы. Идет речь о жизни и безопасности нескольких сотен людей, которые могут там работать, поэтому надо быть очень аккуратными. Но, тем не менее, я буду настаивать на завершении работ к 20 марта».

Как отметил руководитель республики, ГОК выполняет взятые на себя обязательства по подтоплению карьера. После небольшого опоздания, связанного с необходимостью более четкой технической корректировки с учетом требований безопасности, комбинат вышел на запланированную проектную мощность подтопления карьера – 10 тысяч кубометров в день.

«Мы имеем дело с довольно серьезной техногенной историей. Пока мы подняли горизонт воды на девять метров, а нужно поднять на несколько десятков метров. Как только горизонт будет подниматься, те участки возгораний, которые находятся на разной глубине и в разных местах, будут постепенно подтопляться. Соответственно, интенсивность горения будет уменьшаться. Я очень надеюсь, что первые улучшения мы уже будем иметь к намеченной дате», — резюмировал Радий Хабиров.

Между тем, как заявил на брифинге в Уфе полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, ситуация в Сибае находится сейчас в центре внимания.

«Мы получили четкий ответ от руководства горно-обогатительного комбината. Они являются, что называется, «головными» в ликвидации последствий. Конец марта является для нас главным ориентиром для проведения всех дальнейших работ. Надеемся, что все сказанное сегодня при обсуждении на совещании в республиканском правительстве, обязательства, взятые сторонами, будут выполнены», — добавил Игорь Комаров.