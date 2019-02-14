Фото: Ксения Калинина В Кремле следят за экологической ситуацией в Сибае Фото: Ксения Калинина

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами 14 февраля заявил, что федеральные власти следят за экологической ситуацией в Сибае. В городе зафиксирован повышенный уровень концентрации вредных веществ.

«Сейчас эта информация проверяется в соответствующих подразделениях администрации», — цитирует газета «Известия» официального представителя Кремля.

Журналисты также поинтересовались, известно ли администрации президента о том, что мэр Сибая допустил оскорбление в адрес пожаловавшихся на ситуацию в городе. По словам Дмитрия Пескова, Кремль не в курсе этой истории.

«Если действительно имело место такое заявление, вряд ли можно приветствовать подобное высказывание», — сказал он.

Как сообщало агентство «Башинформ», администрация Сибая не согласна с решением городского суда, признавшего бездейственной реакцию чиновников на сложившуюся ситуацию с загрязнением воздуха, и намерена обжаловать его в Верховном суде Башкирии. С иском на администрацию в Сибайский суд обратилась местная прокуратура после того, как в социальных сетях и СМИ появилась информация о нависшем смоге и жалобах горожан на наличие в воздухе запаха серы и едкого дыма, влияющих на их самочувствие.