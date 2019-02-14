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Сибайская администрация обжалует решение суда о своем бездействии в ситуации со смогом

ОБЩЕСТВО
Фото: Станислав Шахов

Сибайская администрация обжалует решение суда о своем бездействии в ситуации со смогом Фото: Станислав Шахов

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Администрация Сибая не согласна с решением городского суда, признавшего бездейственной реакцию чиновников на сложившуюся ситуацию с загрязнением воздуха, и намерена обжаловать его в Верховном суде Башкирии.

С иском на администрацию в Сибайский суд обратилась местная прокуратура после того, как в социальных сетях и СМИ появилась информация о нависшем смоге и жалобах горожан на наличие в воздухе запаха серы и едкого дыма, влияющих на их самочувствие. Прокурорская проверка установила, что превышение ПДК вредных веществ в городе, вызванных процессами горения серы в Сибайском карьере, уже были выявлены в декабре Сибайским территориальным комитетом Минэкологии РБ. Однако администрация города не приняла соответствующих мер и надлежащим образом «не осуществила в пределах своей компетенции координацию деятельности физических и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха, что повлекло к образованию едкого запаха серы и смога на территории г. Сибай, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на здоровье граждан». Принятые меры, а именно по ограничению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и ликвидацию очагов окислительных процессов, происходящих в Сибайском карьере, оказались недостаточны и малоэффективны, меры по информированию населения о загрязнении атмосферного воздуха и выполнении программ по его улучшению также недостаточны, следует из материалов дела.

В связи с этим городской суд обязал администрацию Сибая принять меры по информированию населения о состоянии атмосферного воздуха в суммарной концентрации загрязняющих веществ и выполнении программ улучшения качества атмосферного воздуха и соответствующих мероприятий.

Администрация Сибая не согласна с таким решением и готовит документы для обжалования в Верховном суде республики.

По сообщению городских властей, первое известие о запахе в черте города поступило в диспетчерскую службу 15 ноября 2018 года. Возможных источников было несколько — за чертой города, у поселка Золото горел торфяник, его погасили. Также проводил сушку лигносульфоната (побочный продукт бумажного производства) завод буровых реагентов. Деятельность завода приостановили.

12 декабря стало достоверно известно, что виновник запаха — Сибайский карьер, под землей тлеет руда и в результате ее окисления выделяется диоксид серы. Специалисты Сибайского филиала УГОКа, который отвечает за состояние карьера, разработали план работ и приступили к ликвидации очагов окисления. Начиная с 11 декабря администрация Сибая размещала в СМИ информацию о мерах предосторожности, проводила круглые столы по выяснению причин происшествия появления удушливого запаха на улицах города, ежедневно публиковала отчеты о замерах состояния воздуха на официальном сайте, в соцсетях и СМИ информировала о том, как УГОК ликвидирует очаги окисления. Все совещания и заседания комиссии по ЧС транслируются в режиме онлайн на официальных ресурсах, регулярно проводятся встречи главы Сибая с населением, информирует администрация.

﻿«Ответственно заявляю: все, что можно было сделать, мы делали и делаем. Мы живем здесь, любим наш город и также стремимся к тому, чтобы наш город был, как и раньше, центром притяжения Зауралья, чистым и экологически безопасным», — говорит руководитель администрации города Рустем Афзалов.

Теги: Сибай, смог, суд
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