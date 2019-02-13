Жители Сибая выступили с открытым обращением против расшатывания ситуации в городе

УФА, 13 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Советом городского округа города Сибай обнародован текст открытого обращения жителей города, инициированного Почетным гражданином Эмилем Мавлеткуловым. Об этом на своей странице в сети «ВКонтакте» сообщил председатель Совета городского округа Сибай Азат Камбулатов.

«Ко мне сегодня обратился Почетный гражданин нашего города Эмиль Хасанович Мавлеткулов, который предложил обсудить открытое обращение одних из самых уважаемых людей города – жителей Сибая. Вчера на встрече с жителями в микрорайоне «Аркаим», которую проводила администрация города, Эмиль Хасанович выступил с инициативой обратиться к жителям города с просьбой не вестись на призывы приезжих политтехнологов, целью которых является введение в нашем городе управляемого ими хаоса. Полностью поддерживаю Эмиля Хасановича. Обсудил обращение со своими коллегами – депутатами, они поддержали и подписали его, также как и я. Поэтому размещаю открытое обращение наших уважаемых граждан на странице Совета городского округа», — пишет Камбулатов.

Текст обращения находится в Совете городского округа, и те, кто тоже хочет его подписать приглашаются в здание Колледжа искусств (пр.Горняков, 14, второй этаж, приемная директора).

Напомним, что накануне во время встречи главы администрации Сибая Рустема Афзалова с жителями сибайского микрорайона Аркаим один из старожилов, почетный гражданин города Эмиль Мавлеткулов рассказал, что на фоне сложившейся неблагоприятной экологической обстановки происходят попытки еще больше дестабилизировать ситуацию.