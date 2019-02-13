Фото: скриншот видео Жители Сибая выступают против попыток дестабилизировать ситуацию в городе Фото: скриншот видео

УФА, 13 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Сибае выступают против попыток политизировать экологическую ситуацию в городе. Накануне во время встречи главы администрации Сибая Рустема Афзалова с жителями сибайского микрорайона Аркаим один из старожилов, почетный гражданин города Эмиль Мавлеткулов рассказал, что на фоне сложившейся неблагоприятной экологической обстановки происходят попытки еще больше дестабилизировать ситуацию.

По его словам, действительно, сейчас всем жителям Сибая приходится непросто. Начиная с ноября, от горения в карьере страдает всё население, взрослые и дети. Но руководство города и республики принимают все меры, какие возможны в этих условиях, чтобы поскорее выправить ситуацию, считает мужчина. Принято кардинальное решение о затоплении карьера, в город приехали лучшие врачи, детей отправляют на лечение в Крым, руководство слышит граждан, общается с людьми и говорит правду. Теперь мы ясно понимаем степень бедствия, и знаем, какие меры принимаются для решения проблемы, говорит Эмиль Хасанович.

Но, как отметил Эмиль Мавлеткулов, в таких непростых для города условиях находятся «лживые люди, политические упыри, негодяи с уголовным прошлым», которые пытаются на беде раздувать какую-то истерию и сделать себе имя. Мы категорически с ними не согласны и просим их не лезть в наш город и не устраивать свои сборища на нашей площади, и не понятно, где они были раньше», возмущается горожанин.

﻿«Я начинал свою трудовую деятельность на нашем комбинате и возмущен тем, что какие-то политические силы пытаются поставить нашу экологическую беду себе в заслугу. Меня возмущает поведение горожанина, который им не является, а совершенно из другого района, с уголовным прошлым, который обращается от нашего имени к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Нельзя на базе этого раздувать какую-то истерию. Мы сами разберёмся со своей экологией», — высказался житель Сибая.

Сибайцы поддержали выступление почетного гражданина города.