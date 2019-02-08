Фото: ИА «Башинформ» В Сибайский карьер ежедневно будут заливать 10 тысяч кубометров воды Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

8 февраля на сибайском карьере, который выделяет диоксид серы уже четвертый месяц, началась активная фаза подтопления. Об этом накануне заявил директор сибайского филиала УГОК Яудат Биккинов.

«Процесс очень долгий. На это понадобится около 40-50 дней, — сообщил агентству «Башинформ» заместитель председателя Госкомитета РБ по ЧС Александр Лопухов. — Ежедневно в шахты карьера будут поступать грунтовые воды, которые ранее откачивались».

По словам Александра Лопухова, за сутки в шахтах карьера будет скапливаться порядка 10 тысяч кубометров воды, что позволит сократить процесс тления руды, а в дальнейшем и вовсе его остановить.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что 8 февраля начнется активное подтопление сибайского карьера. Проблема в городе возникла в ноябре 2018 года, когда местное население почувствовало в воздухе запах серы. К ситуации подключился врио Главы Башкирии Радий Хабиров и поручил затопить карьер до 20 марта 2019 года.