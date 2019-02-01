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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: Решение по переходу на пятидневку в школах принято

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров: Решение по переходу на пятидневку в школах принято Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Решение о переходе на пятидневное обучение в школах принято, оно поддержано общественностью и директорским корпусом. Об этом врио главы Башкортостана Радий Хабиров сказал, отвечая на вопросы журналистов после завершения первого форума школьного образования «Взлетай!».

«Дальше начинается самое сложное и кропотливое. Я дал поручение министерству образования поручение предметно изучить этот вопрос и дать рекомендации школам, как и когда, переходить на пятидневку, как выстроить учебный процесс. Конечно, есть свои нюансы, например у выпускных классов, которым надо получать большой объем знаний и как бы мы их не перегрузили, и в отношении них стоит подумать, стоит или не стоит. Но на пятидневку мы будем переходить», — сказал Радий Хабиров.
Руководитель Башкортостана отметил, что это будет поэтапный процесс и предстоит решить массу организационных вопросов. «Суббота, которая освобождается, не должна пустовать. Должны активно работать культурные учреждения, спортивные объекты, чтобы школьники шли туда»

Радий Хабиров еще раз обратил внимание, что переход на пятидневное обучение в школах не должен отразиться на материальном благополучии учителей.

«Это было мое указание, чтобы ни зарплата, ни отпуск не сокращались, и это не ударило по учителям, тогда это никому не нужно», — сказал руководитель региона.
По его словам, деньги на первый этап реализации образовательной программы «Взлетай!» подсчитаны и заложены, это не такие уж большие деньги, которые были бы тяжелой ношей для бюджета республики. Формат сегодняшнего форума Радию Хабирову понравился.
«Мне показалось, что у учителей глаза горели, им было интересно пообщаться. Мы ведь здесь собрали почти половину директорского корпуса Башкирии. Состоялся полезный разговор, и они получили много нужной информации, и я от них напитался. Отсюда ухожу, больше понимая в системе школьного образования, и какие есть нужды и задачи для решения», — сказал руководитель республики.

Теги: школы, образование, Радий Хабиров
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