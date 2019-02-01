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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

100 лучших сельских учителей Башкирии будут получать по 600 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

60 млн рублей из бюджета республики будет выделено на поддержку сельских учителей. Ежегодно 100 лучших из них в виде гранта будут получать по 600 тысяч рублей как лучшие по итогам года. Об этом врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил на проходящем сегодня в Уфе первом форуме школьного образования «Взлетай».

«Данная мера, вкупе с выделением бесплатного земельного участка — эту меру мы тоже отработаем — поможет решить проблему с педагогическими кадрами в сельских школах республики», — отметил Радий Хабиров.

Теги: образование, Радий Хабиров
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