Жителей Башкирии в мессенджерах пугают рассылкой о пожаре в школе
Жителей Башкирии в мессенджерах пугают рассылкой о пожаре в школе Фото: соцсети
УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ», Дарья Субботина/.
Жителей Башкортостана, помимо массовых эвакуаций из-за сообщений о якобы заложенных бомбах, 31 января стали пугать информацией о пожаре в одной из школ республики. Неизвестные через WhatsApp и Instagram распространили фотографии горящей школы. На снимках запечатлено полыхающее здание, а рядом с ним — школьники.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МЧС Башкирии.
«По данному факту сообщаю, что никакая школа в республике не горит. Звонков не поступало. Просим это учесть и не наводить страха на граждан», — сказал представитель ведомства.