Фото: Ксения Калинина В Уфе эвакуируют инфекционную и 17-ю детскую больницу Фото: Ксения Калинина

УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сообщения об эвакуации сразу двух медицинских учреждений в Уфе поступили в агентство «Башинформ» 31 января. По оперативным данным, сейчас персонал и спасатели выводят всех пациентов на улицу из 17-й детской городской больницы, что в микрорайоне Черниковка, и больных инфекционной больницы на улице Запотоцкого.

По данным источника в правоохранительных органах, в столице Башкирии повторяется ситуация двухдневной давности, когда в госучреждения поступали ложные сообщения о заложенных в зданиях взрывчатках.