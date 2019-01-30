Что нужно знать о продажах нелегального алкоголя в Башкирии

Что такое «паленый» алкоголь и чем он отличается от обычного?

Чаще всего этим словом называют суррогатную водку низкого качества, которую производят не на заводах, имеющих лицензию и нормальное оборудование, а подпольно. Такие «промышленники» не соблюдают ни технологию, ни рецептуру. В таком производстве всегда используют дешевые вредные материалы, чтобы максимально снизить себестоимость продукта и увеличить свою прибыль.