Что нужно знать о продажах нелегального алкоголя в Башкирии
Что нужно знать о продажах нелегального алкоголя в Башкирии Фото: Олег Яровиков
УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.
В начале недели врио главы республики Радий Хабиров, выступая на коллегии прокуратуры республики, попросил силовиков принять жесткие меры, чтобы прекратить продажу контрафактного алкоголя во всех муниципалитетах. По словам руководителя республики, это «по сути, геноцид по отношению к нашему населению». Специально для вас мы разобрались, что за дрянь продают нелегалы, чем она опасна и как проверить качество алкоголя.