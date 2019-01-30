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Что нужно знать о продажах нелегального алкоголя в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Что нужно знать о продажах нелегального алкоголя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

В начале недели врио главы республики Радий Хабиров, выступая на коллегии прокуратуры республики, попросил силовиков принять жесткие меры, чтобы прекратить продажу контрафактного алкоголя во всех муниципалитетах. По словам руководителя республики, это «по сути, геноцид по отношению к нашему населению». Специально для вас мы разобрались, что за дрянь продают нелегалы, чем она опасна и как проверить качество алкоголя.

Что такое «паленый» алкоголь и чем он отличается от обычного?
Чаще всего этим словом называют суррогатную водку низкого качества, которую производят не на заводах, имеющих лицензию и нормальное оборудование, а подпольно. Такие «промышленники» не соблюдают ни технологию, ни рецептуру. В таком производстве всегда используют дешевые вредные материалы, чтобы максимально снизить себестоимость продукта и увеличить свою прибыль.
Ну, спирт и спирт. Чем это опасно?
Спирты бывают разные. При производстве алкоголя используют этиловый спирт, его еще называют «медицинский». В нелегальный алкоголь нередко добавляют более дешевый метанол или «древесный спирт». В отличие от этилового спирта метанол – чистый яд и используется в промышленности как растворитель. По вкусу и запаху он ничем не отличается от этилового, но при попадании в организм вызывает тошноту, рвоту, озноб, а в более тяжелых случаях полную слепоту и даже летальный исход. Также «паленой» считается водка, в составе которой присутствуют сивушные масла. Так называют ацетон, фурфурол, изопропиловые спирты и другие вещества, которые образуются в напитке при несоблюдении технологии приготовления и недостаточно тщательной очистке. Они влияют на запах, цвет и вкус алкогольного напитка, но в чуть более высокой концентрации вызывают сильнейшее отравление.
Видел, в магазинах продают самогонные аппараты. Получается, они незаконные?
«Законные. Вы даже можете производить самогон для себя и это не преступление. А вот продавать алкогольную продукцию уже нельзя, для этого нужно получать у государства лицензию. Если вас поймают, придется заплатить штраф до 80 тысяч рублей», — объясняет адвокат Роман Петров.
Как узнать – настоящий алкоголь или нет?
Самое главное правило – не покупайте алкоголь с рук, в палатках, на рынках. Только официальные проверенные магазины, которые выдают чек. Обращайте внимание на внешний вид бутылок. На контрафактном продукте чаще всего этикетка наклеена криво, крышка сделана некачественно, «акцизные марки» бледные и нечеткие, золотистая полоса на них нарисована, а не изготовлена отдельным элементом, голограмма блестит, но не переливается.
А современные технологии могут нам помочь?
Легальность алкоголя можно узнать с помощью смартфона. Вы, наверное, обращали внимание: при покупке продавец сканирует бутылки с алкоголем два раза. Весь алкоголь, который производится или продается в России, подлежит учету – у каждой бутылки помимо штрих-кода есть еще одна этикетка – с индивидуальным номером. Это информация из ЕГАИС – единой базы данных обо всем произведенном в стране алкоголе. Номер бутылки можно проверить на официальном сайте Росалкогольрегулирования﻿ — слева поле «Проверка марок» или же скачать их официальное приложение «Антиконтрафактинфо».
Что можно узнать с помощью приложения?
Разобраться очень просто. После установки программа предложит вам отсканировать акцизную марку (это можно сделать прямо в магазине, еще до покупки) или кассовый чек. В ответ система напишет вам марку продукции, объем, крепость (проверьте, совпадает?), производителя, а также время и место покупки. Если что-то пошло не так, тут же сразу можно написать жалобу и к нерадивому продавцу придут с проверкой и строго накажут.

Теги: радий хабиров, алкоголь
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