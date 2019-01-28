Радий Хабиров: Продажа контрафактного алкоголя - геноцид по отношению к нашему народу

Фото: Олег Яровиков











Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров поставил перед прокурорами задачу усилить борьбу с незаконной продажей несертифицированной алкогольной продукции. На расширенной коллегии прокуратуры республики руководитель региона рассказал, что на прошедшей на прошлой неделе учебе главы сельских поселений с болью и возмущением говорили о том, что контрафактный алкоголь наносит большой вред здоровью людей.

«Это самое настоящее зло, которое оказывает разрушительное воздействие на работоспособность и продолжительность жизни людей, благополучие в семье. Нужно остановить геноцид по отношению к нашему населению, по-другому здесь и не скажешь. Прошу органы прокуратуры, всех силовиков разработать жесткие меры по пресечению контрафакта, навести, наконец, порядок в реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции во всех муниципалитетах», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель республики привел пример Абзелиловского района. Там выявлено 248 точек незаконной продажи алкоголя, где можно круглосуточно купить пятилитровые канистры с жидкостью, что-то вроде спирта. Люди травятся, а пожилые даже закладывают свою пенсию на месяц вперед.

Прокурор Башкирии Андрей Назаров поддержал слова Радия Хабирова и отметил, что об усилении работы в этом направлении говорилось неоднократно. По его словам, прокурорам на местах нужно общаться с коллегами из других правоохранительных ведомств не путем переписки, а вживую, и сообща бороться с этим злом.