Фото: скриншот с видео ГТРК «Башкортостан» В Сибае гигантские вентиляторы помогут устранить последствия от смога Фото: скриншот с видео ГТРК «Башкортостан»

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Сибае появились гигантские вентиляторы. Они помогут устранить последствия от смога и неприятный запах в городе.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», вентиляционные установки мощностью 120 и 200 киловатт расположились на бортах карьера. Одна из них стационарная, другая – мобильная на базе железнодорожной платформы.

По словам специалистов, в штилевую погоду вентиляторы создадут воздушный поток для рассеивания газа, тем самым снизив концентрацию вредных веществ в атмосфере.

Напомним, в Сибае с ноября прошлого года действует режим повышенной готовности. Из-за окисления руды в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды местного УГОКа (входит в холдинг УГМК) возникла сильная загазованность воздуха.Горожанам рекомендуют меньше выходить на улицу, использовать респираторы, марлевые повязки, промывать глаза, нос и рот водой, увлажнять воздух в помещении и пить больше жидкости.