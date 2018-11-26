Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.66

EUR 74.93

26 ноября Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Руководитель Башкирии провел совещание в формате «Транспортный час»

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Доме республики 26 ноября врио главы Башкортостана Радий Хабиров провёл совещание по вопросам развития транспортной и дорожной инфраструктуры в формате «Транспортный час». В нём приняли участие члены республиканского правительства, руководители профильных ведомств, отраслевых предприятий, а также главы муниципальных образований в режиме видеоконференции.

«Транспортный час» мы будем проводить раз в месяц, обсуждать крупные вопросы и намечать планы работы, – заявил Радий Хабиров. – Территория у нас большая. Башкортостан – второй по протяжённости автомобильных дорог регион в Российской Федерации. Поэтому вопросы транспорта и дорожной инфраструктуры имеют для нас большое значение».

На совещании обсуждались перспективы реализации концессионного проекта Восточного выезда из Уфы, вопросы развития мостового хозяйства, реконструкция трассы «Уфа–Оренбург», строительство железнодорожного Южного обхода Уфы и завершение модернизации вокзала Уфы.

Как сообщало агентство «Башинформ», ﻿сегодня утром на оперативном совещании в правительстве республики врио главы региона обратил внимание на необходимость принятия мер по снижению количества дорожно-транспортных происшествий и снижению смертности населения в автоавариях.

Радий Хабиров поручил Госкомитету РБ по транспорту и дорожному хозяйству взять на контроль участки концентрации ДТП в республике. Таких на территории Башкирии 140, из них семь находятся на федеральных дорогах, остальные — на республиканских.

Теги: транспортный час, Радий Хабиров, дороги
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии при столкновении с пассажирским автобусом погибло несколько лошадей
ДТП с участием пассажирского автобуса «НефАЗ» произошло 24 ноября в деревне Сарышево Мелеузовского района. Автобус, следовавший по маршруту «Мелеуз - Сыр
Радий Хабиров поручил оказать помощь детям, мать которых погибла в массовой аварии
В прошлый понедельник, 19 ноября, в Караидельском районе на 73 км трассы Бирск — Тастуба — Сатка произошло крупное ДТП, где погибли шесть человек, в том
В Башкирии волонтеры нашли пропавшего 10-летнего мальчика
В Иглинском районе Башкирии пропал 10-летний мальчик. Его не видели с 16.30 часов 24 ноября, при нем не было телефона. Информация о пропавшем ребенке и н
Уфа получит 2,5 млрд рублей на строительство нового моста через Белую на южном выезде
Федеральное дорожное агентство выделит Башкирии 2,5 млрд рублей на строительство нового моста через Белую в створе улицы Воровского на южном выезде Уфы.
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть