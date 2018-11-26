Руководитель Башкирии провел совещание в формате «Транспортный час»

Фото: Олег Яровиков





Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Доме республики 26 ноября врио главы Башкортостана Радий Хабиров провёл совещание по вопросам развития транспортной и дорожной инфраструктуры в формате «Транспортный час». В нём приняли участие члены республиканского правительства, руководители профильных ведомств, отраслевых предприятий, а также главы муниципальных образований в режиме видеоконференции.

«Транспортный час» мы будем проводить раз в месяц, обсуждать крупные вопросы и намечать планы работы, – заявил Радий Хабиров. – Территория у нас большая. Башкортостан – второй по протяжённости автомобильных дорог регион в Российской Федерации. Поэтому вопросы транспорта и дорожной инфраструктуры имеют для нас большое значение».

На совещании обсуждались перспективы реализации концессионного проекта Восточного выезда из Уфы, вопросы развития мостового хозяйства, реконструкция трассы «Уфа–Оренбург», строительство железнодорожного Южного обхода Уфы и завершение модернизации вокзала Уфы.

Как сообщало агентство «Башинформ», ﻿сегодня утром на оперативном совещании в правительстве республики врио главы региона обратил внимание на необходимость принятия мер по снижению количества дорожно-транспортных происшествий и снижению смертности населения в автоавариях.

Радий Хабиров поручил Госкомитету РБ по транспорту и дорожному хозяйству взять на контроль участки концентрации ДТП в республике. Таких на территории Башкирии 140, из них семь находятся на федеральных дорогах, остальные — на республиканских.