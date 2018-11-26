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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Необходимо усилить наказание за нарушения ПДД - Радий Хабиров

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве республики врио главы региона Радий Хабиров обратил внимание на необходимость принятия мер по снижению количества дорожно-транспортных происшествий и снижению смертности населения в автоавариях. «Ничего лучше не придумала история регулирования транспортных потоков и нарушений как усиление наказания. Именно за эту меру выступали главы регионов на прошедшем расширенном заседании президиума Госсовета в Ялте, — сказал руководитель региона. – Например, штраф 500 рублей за непристёгнутый ремень безопасности в Москве, введённый 2007 году, остается таковым и спустя 10 лет. Ничто так не приводит в чувство человека как угроза неминуемого наказания за нарушение ПДД».

Радий Хабиров поручил Госкомитету РБ по транспорту и дорожному хозяйству взять на контроль участки концентрации ДТП в республике. Таких на территории Башкирии 140, из них семь находятся на федеральных дорогах, остальные – на республиканских.

«На каждый участок должен быть паспорт, необходимо продумать мероприятия по дорожному полотну, по освещению, по барьерным ограждениям, по термопластиковой разметке, по камерам фото- и видеофиксации. Практика показывает: если начинают профилактировать такие участки, количество ДТП снижается. Это опыт, написанный кровью. Жду предложения в разрезе всех участков», — отметил руководитель региона.

Как отметил в своем докладе главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов, за 10 месяцев текущего года в республике погибло 3585 человек, с участием детей совершено 380 ДТП, погибли 15 детей. Зарегистрировано более 1000 ДТП, совершению которых способствовали неудовлетворительные дорожные условия.

Теги: ПДД, оперативное совещание
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