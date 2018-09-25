Фото: ИА «Башинформ» Проект новых кладбищ в Уфе соответствует всем нормативам - администрация Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

На оперативном совещании в уфимской администрации заявили, что проект новых городских кладбищ соответствует всем нормам, СанПиНам и ГОСТам.

«Ресурс погостов практически выработан. С 2000-х годов Уфа пытается получить площадки для новых кладбищ, но прилегающие районы делают всё для того, чтобы решение не было принято, вплоть до того, что организуют протесты населения, — сказал глава администрации Уфы Ирек Ялалов. — Этот вопрос вынесен на уровень Правительства республики и есть соответственное поручение премьер-министра. Эту задачу придется решать».

Также сообщается, что комбинат спецобслуживания сегодня уже подготовил программу по подготовке новых площадок для захоронений.

Согласно госзакупке Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы, для новых кладбищ выделено 40 га земли в районе поселков Жилино, Зинино и Нагаево. Однако жители этих населенных пунктов выразили протест.