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12 сентября Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Жители Уфимского района выступают против появления возле их домов кладбищ

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Жители Уфимского района выступают против появления возле их домов кладбищ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жители трёх посёлков Уфы — Жилино, Зинино и Нагаево — собирают подписи против появления возле их домов кладбища. По плану, 20 гектаров под новые захоронения готовят вдоль трассы М-5. Агентство сообщало, что уфимской администрацией уже объявлен аукцион по разработке проекта на 17 сентября. О своих беспокойствах по этому поводу местные жители рассказали телеканалу ГТРК «Башкортостан».

Людей пугает, что кладбище собираются расположить в непосредственной близости от жилых домов. Они боятся за своё здоровье и своих детей. Дело в том, что местность каждую весну превращается в настоящее болото, поселок Жилино находится в зоне подтопления. В период весеннего повышения уровня грунтовых вод, захоронения будут находиться в русле стока вод в сторону реки Белая и близлежащие озера через населенные пункты, говорится в петиции сельчан о пересмотре места для нового кладбища.

В региональном Роспотребнадзоре пояснили, что кладбища на подтопляемой зоне размещать нельзя. Проекту ещё предстоит пройти процедуру согласований как на региональном, так и на федеральном уровне. Его проверят на соответствие санитарным нормам, на удалённость от населённых пунктов и по другим параметрам. Только после этого будет выдано заключение, прокомментировали ситуацию в мэрии.

Теги: кладбища, погребение
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