В Башкирии история с выброшенными упаковками лекарств в лесу получила продолжение

УФА, 23 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Кармаскалинском районе Башкортостана 21 сентября любители собирать грибы нашли разбросанные по лесу упаковки с лекарствами. Как сообщалось ранее, грибник сфотографировал находку и поделился информацией и своими опасениями в соцсети.

По его словам, препараты, которые используются для трансплантации органов, он и его супруга обнаружили в районе местного пионерского лагеря. Некоторые были упакованы блоками.

«Откуда эти лекарства в таком количестве, и что они делают в лесу? Последнее время очень часто мелькали новости о пропаже людей», — поделился мужчина.

Агентство «Башинформ» связалось с автором снимков и выяснило новые подробности истории с опасными препаратами.

«Сегодня я снова сходил на то место: лекарств уже нет, их вывезли. Метрах в десяти от предыдущей находки, в траве нашел одну упаковку таблеток. Также встретил местных жителей, которые видели эту гору лекарств. Говорят, они лежали там с лета, когда еще ягоды собирали. Всем было все равно. Но после огласки и вчерашних публикаций в СМИ, кто-то вывез их за несколько часов – намеренно приехал и забрал. Что-то в этой ситуации явно не чисто», — рассказал ИА «Башинформ» собеседник.

По названию найденной уже сегодня одной упаковки лекарства выяснилось, что это иммунодепрессивное средство, которое отпускается только по рецепту врача. В инструкции сообщается, что препарат предназначен для профилактики острого отторжения органа у больных после пересадки почки. Также он выписывается для профилактики острого отторжения органа и с целью улучшения выживаемости трансплантата и выживаемости пациентов после пересадки сердца.

В этой истории успокаивает только то, что опасные лекарства больше не лежат в открытом доступе, ведь их могли обнаружить и дети. Но вопросов здесь больше, чем ответов.