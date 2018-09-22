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Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Житель Башкирии нашел рядом с детским лагерем выброшенные упаковки с лекарствами

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Житель Башкирии нашел рядом с детским лагерем выброшенные упаковки с лекарствами Фото: соцсети

УФА, 22 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Кармаскалинском районе Башкортостана 21 сентября супруги собирали в осеннем лесу грибы. Недалеко от детского спортивно-оздоровительного лагеря они нашли разбросанные упаковки с лекарствами. Мужчина опубликовал фотографии с места находки в соцсетях.

«Вчера мной в 40 км от Уфы, в Кармаскалинском районе около пионерского лагеря «Виктория», в лесу найдены лекарства. Многие из них упакованы блоками. Как выяснилось, эти препараты используются для трансплантации органов. Возможно, это заинтересует определенные органы. Откуда эти лекарства в таком количестве, и что они делают в лесу? Последнее время очень часто мелькали новости о пропаже людей», — написал автор снимков в группе «ВКонтакте».

Мужчина добавил, что кем-то было выброшено несколько видов лекарств. В одной из коробочек он нашел инструкцию. В ней было написано, что препарат используется при пересадке почек и сердца. По названию, одно из лекарств является иммунодепрессантом и отпускается только по рецепту. Применяется для предупреждения и лечения отторжения аллотрансплантата печени, почки у взрослых пациентов.

Подписчики посоветовали автору фотографий сообщить об опасной находке в полицию.

Теги: медицина, лекарства
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