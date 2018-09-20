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20 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии депутаты Госсобрания шестого созыва получили свои удостоверения

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии депутаты Госсобрания шестого созыва получили свои удостоверения Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 20 сентября, в Уфе, в Колонном зале Министерства сельского хозяйства Башкортостана состоялась церемония вручения удостоверений вновь избранным депутатам Государственного Собрания — Курултая республики.

Документы народным избранникам вручил председатель ЦИК РБ Хайдар Валеев.

В шестой созыв Госсобрания прошли 79 представителей «Единой России», 15 — КПРФ, 7 — ЛДПР, 5 — «Справедливой России», 2 — «Патриоты России», один — от «Зеленых» и один самовыдвиженец. Всего в Госсобрании 110 депутатов.

Первое заседание нового созыва состоится уже на следующей неделе — 28 сентября. Его откроет старейший из выбранных депутатов.

Теги: выборы, Госсобрание
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