Первое заседание обновленного парламента Башкирии откроет старейший депутат

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Первое заседание Государственного Собрания — Курултая Башкортостана шестого созыва, которое состоится 28 сентября, по традиции откроет старейший депутат. В составе вновь избранного республиканского парламента таковым стал председатель Башкирской республиканской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Валерий Шарипов. Он избран в республиканский парламент от партии «Единая Россия» по 47-й территориальной группе.

«Формирование руководящих органов депутатского корпуса нового созыва предстоит на первом его заседании, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания РБ Константин Толкачев. — В Конституции республики, Регламенте Государственного Собрания и ряде других нормативных актов определено, что первое заседание открывает и проводит до избрания Председателя старейший по возрасту депутат. Это добрая традиция российского и мирового парламентаризма. В нынешнем созыве старейшим является Валерий Шарипов. Это человек, не нуждающийся в особом представлении. Он хорошо известен жителям республики, особенно представителям старшего поколения».

Как сообщили в пресс-службе республиканского парламента, принцип старшинства распространяется и на первые заседания постоянных комитетов Госсобрания РБ. В соответствии с действующим законодательством открывать и проводить их до избрания председателей будут также старейшие по возрасту депутаты. Однако если старейший депутат в составе всего парламента очевиден, то назвать старейших в постоянных комитетах пока не представляется возможным, поскольку на данный момент еще не сформированы сами комитеты. Этот процесс как раз предстоит на первом пленарном заседании.

Валерий Шарипов родился 19 июня 1945 года в городе Черниковске. Окончил Уфимский авиационный институт. Много лет работал на Уфимском моторостроительном заводе, впоследствии занимал руководящие должности в администрациях Ленинского и Советского районов Уфы, в ОАО «СНЭМА», в течение многих лет возглавлял Совет ветеранов Советского района. Удостоен медалей «За трудовую доблесть», «Ветеран труда» и ряда других наград. Председателем республиканского Совета ветеранов Валерий Шарипов был избран в 2015 году.