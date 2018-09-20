Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов провел личный приём граждан Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан. Руководитель региона обсудил с жителями республики вопросы культуры, социальной сферы, архивного дела.

Заведующая отделом истории края Национального музея РБ Вера Макарова обратилась к Главе региона с просьбой сохранить старинный исторический корпус Национального архива РБ, расположенный на улице К. Маркса. В ходе встречи она также обратила внимание на необходимость оцифровки архивного фонда, расширения площадей архива.

Житель Уфы, член Союза писателей и Союза журналистов России и Башкортостана Фарит Ахмадиев поднял вопрос о подготовке специалистов по художественному переводу с башкирского языка на русский и с русского языка на башкирский. Он предложил создать в республике Центр художественного перевода, который позволил бы более эффективно выстроить работу с российскими издательствами и общественными объединениями.

Индивидуальный предприниматель из Уфы Александра Хисаметдинова озвучила предложения по созданию единой концепции и совершенствованию порядка проведения сабантуев за пределами Башкортостана.

Предприниматели Андрей Верещагин из Бирска, Ильнар Хабибов из Благовещенска и Фируза Насырова из Нефтекамска поделились опытом организации питания в учреждениях социальной сферы на принципах аутсорсинга. Эта встреча стала продолжением специального совещания, которое Рустэм Хамитов провёл в июне.

По итогам приёма Правительству РБ, республиканским министерствам и ведомствам, а также главам муниципалитетов даны соответствующие поручения.