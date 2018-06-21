Рустэм Хамитов провёл совещание по организации аутсорсинга в учреждениях социальной сферы

Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам организации аутсорсинга в учреждениях социальной сферы. В нём приняли участие члены Правительства РБ, представители профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов, руководители учреждений образования и здравоохранения.

Руководитель региона отметил, что внедрение аутсорсинга в социальной сфере было вызвано благими намерениями. В частности, предполагалось освободить учреждения от несвойственных им функций, дать возможность сосредоточить усилия на основной деятельности, а также повысить качество услуг за счёт привлечения профессионалов, специализированных организаций.

– У директора школы или завуча не должна болеть голова, где взять картошку, швабры, где найти химикаты для того, чтобы мыть полы, и т.д., – подчеркнул Рустэм Хамитов.

На такой формат работы система здравоохранения перешла в 2012 году, образования – в 2016 году, учреждения культуры – в 2017 году, а сфера социальной защиты – с этого года.

– Я получаю довольно много писем о том, что не везде эта передача функций по питанию, уборке помещений, охране проходит достойно, нормально, с хорошим результатом. Есть ошибки, есть просто-напросто дискредитация того, что было задумано нашим Правительством, – сказал Рустэм Хамитов. – Я встречался и с директорским корпусом школ, главными врачами, обсуждал с ними этот вопрос. Вижу, что в ряде учреждений образования ухудшились качество питания, охрана, возникли другие трудности, проблемы в результате передачи некоторых непрофильных функций другим организациям. И денег стали выделять меньше. Те структуры, которые сейчас работают в этой части на наши школы, учреждения, стали меньше зарабатывать. Люди жалуются. Одним словом, там тоже проблемы возникли.

По словам Главы республики, переход на аутсорсинг осложняется и тем, что в этой сфере нет конкуренции. Так, в сельской местности единственный поставщик диктует свои условия.

– Кстати, есть хорошие примеры там, где руководители муниципалитетов, городских округов подошли по-настоящему, с душой. Там получается неплохо. Там, собственно говоря, мы видим и экономию, и качество, и всё положительное, – отметил Рустэм Хамитов. – Но, к сожалению, практика складывается таким образом, что мы всегда вынуждены ориентироваться на отстающих. Они не только сами тянут себя назад, но ещё тянут назад и власть в целом, не выполняя тех поручений, которые мы порой формулируем. И сами не работают, и системе не дают развиваться.

Глава Башкортостана сообщил, что по его поручению Правительство РБ уже рассмотрело меры по стабилизации и выправлению ситуации, связанной с аутсорсингом. В частности руководителем региона согласовано выделение дополнительно 1,3 млрд рублей учреждениям образования, здравоохранения, социальной сферы для нормализации работы в этой части.

– Понятно, что аутсорсинг – не самоцель. Мы не должны внедрять его любой ценой, силовыми и административными методами. Аутсорсинг нужен там, где есть эффект – экономический, социальный, общественный. Если это экономически нецелесообразно или качество передаваемых услуг не то, что не повышается, а ухудшается, если страдают люди, растут цены, то из этого надо делать соответствующие выводы, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Этот вопрос нужно решать каждому учреждению самостоятельно, исходя из целей, специфики работы, ресурсов, наличия компетенций, конкуренции в том или ином населённом пункте и т.д.