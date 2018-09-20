Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ В Башкирии муниципалитет поможет жильцам дома, разрушенного взрывом бытового газа Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В деревне Улукулево по улице Строительной Кармаскалинского района Башкортостана утром 20 сентября произошел хлопок бытового газа в жилом кирпичном одноэтажном 4-квартирном доме. Спасатели извлекли тела двоих погибших пожилых людей, еще два человека госпитализированы. По информации следователей, предварительная причина ЧП — неисправность газового оборудования. По факту взрыва в жилом доме возбуждено уголовное дело.

Известно, что всего в доме проживали восемь человек, преимущественно, люди пенсионного возраста. Агентство «Башинформ» узнало у главы администрации Кармаскалинского района Фанзиля Чингизова о дальнейшей судьбе жильцов разрушенного строения.

«Мы подготовили пункты временного размещения в деревне Сахаево и муниципальной гостинице. Часть жильцов уехали к родственникам, трое согласились на временное размещение. Тем не менее, места готовы для всех. Сейчас будем думать о предоставлении квартир, так как дом, где произошел хлопок бытового газа, полностью непригоден для дальнейшего проживания», — сообщил глава муниципалитета.

Администрацией будет оказана помощь как с квартирами, так и материальная поддержка, в том числе родственникам выделят средства на погребение погибших.

«И материальную помощь окажем, и на погребение дадим — вопросов нет. Работает комиссия по ущербам. Все вопросы, которые появятся, — решим», — добавил Фанзиль Чингизов.

По его словам, в доме прописаны 13 человек, но пять — не проживали. Общая площадь строения — примерно 219 кв. м, по квартирам — порядка 50 кв. м каждая.