Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» В Уфе обвиняемый во взяточничестве прокурор попытался отменить арест и выйти на свободу Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан»

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Верховном суде Башкортостана сторона защиты попыталась в апелляционном порядке отменить арест обвиняемого во взяточничестве прокурора Советского района Уфы.

«По результатам рассмотрения жалобы суд принял решение об оставлении постановления Кировского районного суда без изменения, а жалобы — без удовлетворения, — прокомментировали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ. — Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Выявляются другие эпизоды преступной деятельности обвиняемого. Производится установление всего имущества, нажитого преступным путем».

Как сообщало агентство «Башинформ», 10 сентября в здании прокуратуры Советского района сотрудники Управления ФСБ России по РБ задержали с поличным прокурора Рамиля Гарифуллина при получении взятки в размере свыше 5 млн рублей. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «получение взятки, совершенное в особо крупном размере». Его заключили под стражу сроком на два месяца.

По неподтвержденным официально данным, у задержанного прокурора обнаружили имущество на 180 миллионов рублей. По предварительной информации, ему могут принадлежать несколько квартир и жилых домов в Уфе, Москве и Сочи.