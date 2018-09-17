Рустэм Хамитов встретился с делегацией китайского города Циндао

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана





Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Москве Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с делегацией города Циндао Китайской Народной Республики, которую возглавляет мэр Мэн Фаньли. Стороны обсудили перспективы развития межрегионального сотрудничества и реализации совместных проектов.

– Башкортостан приветствует своего коллегу по саммитам Шанхайской организации сотрудничества. Три года назад наша республика принимала саммит ШОС, а в этом году саммит организации проходил в вашем замечательном городе, – сказал Рустэм Хамитов. – Дух дружбы и партнёрства, который сложился в отношениях между нашими странами и их лидерами, отражается и во взаимодействии между регионами. Сегодняшняя встреча – это в том числе вклад в реализацию программы мероприятий Года российско-китайского межрегионального сотрудничества.

Руководитель республики отметил, что между Башкортостаном и Китаем активно развиваются торгово-экономические связи, реализуются совместные проекты в области образования, науки, культуры.

– Мы знаем, что Циндао – очень интересный и во всех отношениях привлекательный партнёр для нас. Крупный порт, один из ведущих промышленных и научно-образовательных центров Китая, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Сегодняшняя встреча, конечно, поможет нам лучше узнать друг друга. Мы ждём вас в нашей республике, готовы организовать для вас насыщенную программу, познакомить с нашей природой, историческими и культурными достопримечательностями, традициями народов края.

– Между Китаем и Россией очень хорошие политические отношения. Внимание со стороны руководства государств и заинтересованность предприятий играют здесь очень важную роль, – сказал Мэн Фаньли. – Наш город является важным приморским центром в Китае. Циндао – важный туристический центр, курорт, международный порт, исторически известный город. ВВП нашего города в прошлом году составил более 1,1 трлн юаней. В этом году экономика нашего города тоже быстро развивается. Рост экономики Циндао невозможен как без внутреннего рынка нашей страны, так и без международного сотрудничества. Уверен, что благодаря тесным взаимоотношениям у нас появятся хорошие перспективы.

В ходе встречи в присутствии Главы республики было подписано соглашение о намерениях создания в Уфе образовательного центра в рамках Международного проекта профессионального образования Weidong-Demos.

Китайская Народная Республика занимает второе место среди внешнеторговых партнёров Башкортостана. Объём республиканского товарооборота с Китаем в 2017 году составил 675,3 млн долларов, причём более 80 процентов этой суммы (546,7 млн долларов – максимальная величина за всю историю торговых отношений) приходится на экспортные поставки.

Среди экспортируемой из Башкортостана в Китай продукции – турбореактивные двигатели (77 процентов), химическая продукция и синтетический каучук, вертолёты, нефтепродукты, сырая сера, изделия из цветных металлов, измерительные приборы, ручные инструменты, ДСП и лесоматериалы, мёд, водка и другие товары. Основными позициями импорта являются машины, оборудование и транспортные средства (63 процента), продукция химической промышленности (14 процентов), металлические изделия (9 процентов), текстиль (7 процентов), консервированные овощи и фрукты (3 процента).

На территории республики осуществляют деятельность 22 предприятия, созданных при участии капитала из Китая.