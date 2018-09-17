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В Башкортостане совместно с Китаем будет реализован крупный образовательный проект

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

В Башкортостане совместно с Китаем будет реализован крупный образовательный проект Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Москве в присутствии Главы Башкортостана Рустэма Хамитова было подписано соглашение о намерениях создания в Уфе образовательного центра в рамках Международного проекта профессионального образования Weidong-Demos.

Подписи под документом поставили исполнительный секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский, президент Торгово-промышленной палаты РБ Азат Фазлыев и генеральный директор Weidong Group Му Дунмин.

– Республика начинает большую работу с одной из ведущих мировых компаний в области современных технологий в образовании – Weidong-Demos. Мы хотели бы в рамках Делового совета ШОС создать в Уфе региональный образовательный центр, – отметил Рустэм Хамитов. – Всё больше специалистов из Китая работает в России. В промышленном производстве страны используется всё больше китайских технологий. Поэтому нужно иметь центр, который бы обучал в том числе наших российских специалистов умению работать по вашим стандартам.
По мнению президента Торгово-промышленной палаты республики, языковой и культурный барьеры, а также незнание применяемых технологий создают сложности в работе над совместными российско-китайскими проектами. Реализация образовательного проекта с корпорацией Weidong поможет решить эту проблему.

– Образовательный проект, возможно, станет тем самым определяющим фактором, который позволит нашим компаниям в массовом порядке начать взаимодействовать друг с другом, – сказал Азат Фазлыев. – Буквально сейчас мы договорились с руководством образовательной компании, что представители учебных центров Уфы поедут в Циндао, чтобы через месяц на форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который будет проходить в Уфе уже в четвёртый раз, мы подписали конкретные, предметные соглашение между образовательными учреждениями.

Теги: глава рб, международное сотрудничество, образование
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