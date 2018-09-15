Фото: пресс-служба Главы Башкортостана К Конгрессу «Апимондия-2021» будет создана вся необходимая инфраструктура – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 15 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

К XLVII Международному конгрессу по пчеловодству «Апимондия» в 2021 году в Башкортостане будет создана вся необходимая инфраструктура. Об этом сообщил Глава республики Рустэм Хамитов на совещании по вопросам подготовки к форуму.

– У нас в ближайшее время должны появиться музеи мёда, медовые деревни, пасеки, куда могут приезжать туристы, попробовать мёд и медовую продукцию, что называется, «из первых рук», отдохнуть на природе, увидеть, как работают пчеловоды, особенно бортевики, – сказал руководитель региона. – Для того чтобы люди охотно ездили в такие места, нужно строить и ремонтировать дороги, гостиницы, придорожные кафе, кемпинги, создать новые интересные туристические маршруты, пустить по ним комфортабельные автобусы, наладить придорожный сервис, общепит. Времена меняются, и понятно, что туристу сегодня требуются комфорт и качественные услуги.

По словам вице-премьера – руководителя Аппарата Правительства РБ Илшата Тажитдинова, подготовка к «Апимондии-2021» предполагает благоустройство объектов пчеловодства, которые будут посещать участники конгресса, и прилегающих к ним территорий, включая заведения придорожного сервиса, дороги, демонстрационные площадки и т.д. В частности, необходимо провести капитальный ремонт дороги Мраково – Старосубхангулово и оборудовать подъездные пути к пещере Шульган-Таш.

Кроме того, нужно завершить работу по созданию и оснащению лаборатории по исследованию качества мёда, активно развивать научно-производственные и частные демонстрационные пасеки. В настоящее время также обсуждается концепция создания туристического медового комплекса.