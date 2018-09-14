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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Конгресс «Апимондии» закрепит статус республики как центра пчеловодства – Рустэм Хамитов

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Конгресс «Апимондии» закрепит статус республики как центра пчеловодства – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 14 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам подготовки и проведения XLVII Международного конгресса по пчеловодству «Апимондия» в 2021 году. В нём приняли участие президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов, члены Правительства РБ, руководители профильных научных организаций.

– Несколько лет, с 2015 года, мы с вами упорно бились за право проведения этого крупного мирового форума. Одержали победу. Конечно, это очень значимый успех для республики, важный шаг в её продвижении на международном уровне, – сказал Рустэм Хамитов. – Теперь надо так же организованно и достойно подготовиться к проведению конгресса. Через три года к нам приедут представители мирового сообщества пчеловодов – всего, по нашим предположениям, около 10 тысяч участников. Наша задача – провести конгресс на самом высоком уровне, в полной мере представить потенциал страны, республики, традиции, компетенции и в целом закрепить статус Башкортостана как одного из ведущих центров пчеловодства.

Глава республики сообщил, что по поручению Правительства Российской Федерации Минсельхоз России формирует состав федерального оргкомитета и соответствующий план мероприятий по подготовке к этому значимому событию.

– Проведение у нас такого мероприятия – это историческое событие не только для республики, но и для России. Наша страна принимала этот форум лишь однажды, в далеком 1971 году, в Москве. Спустя почти полвека этот форум будет у нас в Республике Башкортостан, – отметил Рустэм Хамитов. – Нужно понимать, что это высокая честь для страны, республики. Это также дань уважения и благодарности многим поколениям пчеловодов страны и Башкортостана, всех тех, кто посвятил себя любимому делу.
В ходе совещания обсуждались меры по развитию пчеловодства в республике, продвижение башкирского мёда и региона в целом на международном уровне, ход подготовки к проведению уфимского конгресса.

Подводя итоги обсуждения, Глава Башкортостана отметил, что ряд поднятых вопросов станет предметом отдельных совещаний.

– То, что мы проведём конгресс на высшем уровне, сомнений нет. Нам эта задача по силам, – подчеркнул Рустэм Хамитов.

Теги: глава рб, конгрессы, пчеловодство
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