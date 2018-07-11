Фото: Олег Яровиков В Башкирии разработана Концепция поддержки одаренных детей Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии разработана Концепция развития одарённых (талантливых) школьников. Проект документа был представлен на совещании, которое провёл Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Руководитель региона сообщил, что в настоящее время Концепция проходит согласование в региональном Минфине.

По словам министра образования республики Гульназ Шафиковой, документ предполагает создание межотраслевой системы выявления и поддержки молодых талантов, расширение сети организаций и объединений, которые ведут работу с такими детьми, мониторинг и целевая поддержка перспективных молодежных инициатив и проектов.

Одной из задач в рамках Концепции является создание привлекательных условий для закрепления в республике талантливых детей и молодёжи, а также привлечения выпускников из других регионов. Для этого в Министерстве образования планируют усилить взаимодействие с вузами Башкирии, создать региональные и муниципальные центры по работе с одарёнными детьми, реализовывать дополнительные профессиональные программы повышения квалификации учителей.

Планируется, что реализация Концепции позволит увеличить число победителей и призёров межрегиональных, федеральных и международных олимпиад и конкурсов, а также повысить долю выпускников 11-х классов, поступивших в вузы республики.

«Ещё раз хочу подчеркнуть, что мы всё-таки должны не создавать какие-то особые, тем более тепличные условия для одарённой молодежи, а работать со всеми детьми, создавать в каждой школе возможности для того, чтобы одарённый ребенок, если у него есть способности, мог там реализовывать себя», — сказал Рустэм Хамитов.