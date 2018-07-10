Рустэм Хамитов провёл совещание по поддержке одаренных детей

Фото: Олег Яровиков











Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам поддержки одарённых детей. В нём приняли участие члены Правительства РБ, руководители вузов, представители образовательных учреждений региона.

– В моём понимании, все дети талантливые, неодарённых детей нет. Но в то же время мы знаем, что у ребятишек разные способности, и в этом смысле надо по-разному подходить к процессу обучения, организации этого сложного учебного действия, – сказал руководитель региона. – С одной стороны, работа с одарёнными детьми у нас ведётся по разным направлениям. Но в то же время мы понимаем, что нужно в некоторой части по-другому выстраивать свою деятельность. Это касается межведомственного взаимодействия. У нас в этой сфере работают министерства, муниципалитеты, вузы, общественные организации. Но между ними нет активной связки в этой части. Пока всё это очень разрознено.

Глава республики отметил важность поддержки олимпиадного движения, авторских школ, развития системы выявления, сопровождения и закрепления талантливых выпускников в Башкирии.

– Нам нужно, чтобы талантливые, одарённые, самые способные дети работали здесь, у нас в республике, не уезжали. Понимаем, что этот процесс – отъезд способных ребят на учёбу в другие города – может быть, объективен в известной части. Но нам надо уметь возвращать этих ребят обратно, создавать для них условия, формировать новые рабочие места, – отметил Рустэм Хамитов. – Ещё раз хочу подчеркнуть, что мы всё-таки должны не создавать какие-то особые, тем более тепличные условия для одарённой молодежи, а работать со всеми детьми, создавать в каждой школе возможности для того, чтобы одарённый ребенок, если у него есть способности, мог там реализовывать себя.

Министр образования РБ Гульназ Шафикова рассказала, что в настоящее время в республике разработана Концепция развития одарённых (талантливых) детей и молодёжи. Сейчас она проходит согласование в региональном Минфине. Документ, в частности, предполагает формирование системы поддержки молодых талантов, повышение квалификации учителей, а также более тесное взаимодействие с вузами республики. Одной из задач в рамках Концепции является создание привлекательных условий для закрепления в республике талантливых детей и молодёжи, а также привлечения выпускников из других регионов.

По словам Рустэма Хамитова, республике не нужно гнаться за количеством олимпиадников.

– Нам нужно сформировать новое учебное пространство, которое позволит получать новые результаты, в том числе привлекать ребят из других регионов, – сказал Глава Башкортостана.