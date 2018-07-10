Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.83 ↓

EUR 73.93 ↓

10 июля Вторник

Уфа   °

Рустэм Хамитов провёл совещание по поддержке одаренных детей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам поддержки одарённых детей. В нём приняли участие члены Правительства РБ, руководители вузов, представители образовательных учреждений региона.

– В моём понимании, все дети талантливые, неодарённых детей нет. Но в то же время мы знаем, что у ребятишек разные способности, и в этом смысле надо по-разному подходить к процессу обучения, организации этого сложного учебного действия, – сказал руководитель региона. – С одной стороны, работа с одарёнными детьми у нас ведётся по разным направлениям. Но в то же время мы понимаем, что нужно в некоторой части по-другому выстраивать свою деятельность. Это касается межведомственного взаимодействия. У нас в этой сфере работают министерства, муниципалитеты, вузы, общественные организации. Но между ними нет активной связки в этой части. Пока всё это очень разрознено.

Глава республики отметил важность поддержки олимпиадного движения, авторских школ, развития системы выявления, сопровождения и закрепления талантливых выпускников в Башкирии.

– Нам нужно, чтобы талантливые, одарённые, самые способные дети работали здесь, у нас в республике, не уезжали. Понимаем, что этот процесс – отъезд способных ребят на учёбу в другие города – может быть, объективен в известной части. Но нам надо уметь возвращать этих ребят обратно, создавать для них условия, формировать новые рабочие места, – отметил Рустэм Хамитов. – Ещё раз хочу подчеркнуть, что мы всё-таки должны не создавать какие-то особые, тем более тепличные условия для одарённой молодежи, а работать со всеми детьми, создавать в каждой школе возможности для того, чтобы одарённый ребенок, если у него есть способности, мог там реализовывать себя.
Министр образования РБ Гульназ Шафикова рассказала, что в настоящее время в республике разработана Концепция развития одарённых (талантливых) детей и молодёжи. Сейчас она проходит согласование в региональном Минфине. Документ, в частности, предполагает формирование системы поддержки молодых талантов, повышение квалификации учителей, а также более тесное взаимодействие с вузами республики. Одной из задач в рамках Концепции является создание привлекательных условий для закрепления в республике талантливых детей и молодёжи, а также привлечения выпускников из других регионов.

По словам Рустэма Хамитова, республике не нужно гнаться за количеством олимпиадников.

– Нам нужно сформировать новое учебное пространство, которое позволит получать новые результаты, в том числе привлекать ребят из других регионов, – сказал Глава Башкортостана.

Теги: глава рб, образование, одаренные дети
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии мужчина поспорил, что переплывет озеро Банное, но едва не утонул
В Башкортостане в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС утром 9 июля поступило сообщение о происшествии на озере Банно
В Башкирии из-за дождей оказалась в «ловушке» туристическая группа из 12 детей
В Башкирии из-за проливных дождей оказалась в «ловушке» туристическая группа из 12 детей. Как сообщает Аварийно-спасательная служба Госкомитета РБ по
Уфимец купил лотерейный билет за 150 рублей и выиграл более 4 млн рублей
Уфимец выиграл в быстрой лотерее суперприз — 4 661 057 рублей. Выигрышная лотерея состоялась 2 июля. Мужчина отметил в билете восемь чисел от 1 до 20.
В Башкирии на этой неделе ожидаются усиление дождей и шквалистый ветер
Погода в Башкирии на текущей неделе будет определяться областью пониженного давления, сообщают синоптики Башгидрометцентра. Грозовые дожди различной инт
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть