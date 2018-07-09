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9 июля Понедельник

Уфа   °

В избирательную гонку Башкирии включилась «Партия Ветеранов России»

ПОЛИТИКА / ВЫБОРЫ РБ
Фото: ИА «Башинформ»

В избирательную гонку Башкирии включилась «Партия Ветеранов России» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В избирательную гонку по выборам депутатов регионального парламента включилась еще одна партия. Центризбирком заверил список кандидатов в депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан шестого созыва, выдвинутых политической партией «Партия Ветеранов России» по одномандатным избирательным округам и зарегистрировал уполномоченного представителя партии на выборах.

Это четвертая партия, которая вступила в избирательную кампанию. Ранее Центризбирком РБ заверил списки кандидатов в депутаты Госсобрания республики, выдвинутых региональными отделениями политических партий «Союз Труда», «Защитники Отечества» и «Гражданская платформа» по одномандатным избирательным округам, а также зарегистрировал их уполномоченных представителей.

Выборы депутатов законодательного собрания региона назначены на 9 сентября 2018 года. Жителям республики предстоит избрать 110 депутатов. При этом половина из них избирается по одномандатным округам, остальные 55 — по единому избирательному округу.

Теги: выборы в Госсобрание РБ, партии
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