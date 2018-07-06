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6 июля Пятница

Уфа   °

Партия «Союз Труда» заверила список кандидатов на выборы в Госсобрание Башкирии

ПОЛИТИКА / ВЫБОРЫ РБ

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане заверен список кандидатов в депутаты Госсобрания шестого созыва, выдвинутых региональным отделением партии «Союз Труда» в республике. Решение об этом принято на заседании Центризбиркома. Комиссия также зарегистрировала уполномоченного представителя партии на выборах.

Ранее Центризбирком РБ заверил списки кандидатов в депутаты Госсобрания республики, выдвинутых региональными отделениями политических партий «Защитники Отечества» и «Гражданская платформа» по одномандатным избирательным округам, а также зарегистрировал их уполномоченных представителей. Представители регионального отделения «Единой России» пока не подали документы о выдвижении. Выборы депутатов законодательного собрания региона назначены на 9 сентября 2018 года. Жителям республики предстоит избрать 110 депутатов. При этом половина из них избирается по одномандатным округам, остальные 55 — по единому избирательному округу.

Теги: выборы в Госсобрание РБ, Союз Труда
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