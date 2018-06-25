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25 июня Понедельник

Уфа   °

В Башкирии автоматизируют сбор заявок на лекарства для льготников

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

В Башкирии автоматизируют сбор заявок на лекарства для льготников Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Решить проблему со сбоями в предоставлении лекарств льготным категориям граждан поможет специальная автоматизированная программа. Её внедрение обсуждалось на недавнем совещании по лекарственному обеспечению, которое провёл Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

По словам первого заместителя министра здравоохранения РБ Рафаэля Яппарова, новая система позволит отследить обеспечение пациента льготными препаратами от постановки его на учёт до получения препарата.

Программа была протестирована в уфимских поликлиниках №1 и №5, а также на этапе подготовки документации для проведения торгов. Эксперимент был признан удачным. Заявки на 2019 год по всей республике в июле и августе этого года уже будут собираться через автоматизированную систему. Это позволит определить реальную потребность пациентов в лекарственных препаратах.

Глава республики подчеркнул актуальность этой программы.

– Сегодня всё можно информатизировать. Все базы данных есть, льготники известны – пофамильно и поадресно. Делайте эту работу, – сказал Рустэм Хамитов. – Всё зависит от вашего желания – других препон нет. Мы должны забыть о сбоях в лекарственном обеспечении как о каком-то кошмаре, который больше никогда не повторится.
Напомним, ранее руководитель региона отмечал, что в этом году в его адрес поступило множество жалоб и обращений граждан по лекарственному обеспечению. В ходе совещания Рустэм Хамитов поручил усилить взаимодействие регионального Минздрава с Минэкономразвития РБ в части проведения процедуры закупок лекарственных препаратов, принять необходимые меры для того, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Теги: глава рб, здравоохранение, лекарства
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