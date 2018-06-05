Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Сбои в лекарственном обеспечении никогда не должны повториться – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. В нём приняли участие члены Правительства РБ, представители профильных министерств, ведомств и учреждений здравоохранения.

Руководитель региона отметил, что в этом году в его адрес поступило много жалоб и обращений граждан по лекарственному обеспечению.

– Обращаются и обычные граждане, и инвалиды, и те, у кого так называемые орфанные заболевания. Ситуация далека от благополучной, – сказал Рустэм Хамитов. – По моим данным, сегодня более 600 рецептов не исполнено. То есть более 600 человек не получают лекарства, которые они должны получать. Ситуация пока не выправляется, хотя министр здравоохранения меня заверял, что каждый понедельник, а может быть, и каждый день проводятся оперативные совещания по нормализации ситуации. Но результатов я пока не вижу. Терпеть дальше я не буду. После этого совещания мы должны иметь чёткий план выправления ситуации и оказанию помощи, поддержки нашим гражданам с точки зрения лекарственного обеспечения.

Первый заместитель министра здравоохранения РБ Рафаэль Яппаров рассказал о существующих проблемах и путях решения вопроса лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. По его словам, сложившаяся непростая ситуация обусловлена как субъективными, так и объективными причинами.

В числе субъективных факторов Рафаэль Яппаров назвал несоответствие разработанной конкурсной документации новым нормативным актам о проведении закупок лекарств, принятым осенью 2017 года; несвоевременность её формирования и допущение фактов волокиты, а также нарушение формирования сводной потребности по лекарственным препаратам, что привело к задержке размещения заказов. Сотрудники министерства и подведомственных учреждений, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности вплоть до увольнения.

Вместе с тем есть ряд объективных факторов, которые привели к перебоям с лекарственным обеспечением. Это смещение сроков проведения конкурсных процедур на приобретение препаратов по федеральной льготе в связи с поступлением денежных средств только в начале 2018 года, недостаточное финансирование из федерального бюджета, рост количества пациентов с орфанными заболеваниями.

Для решения этих вопросов ежедневно проводятся оперативные совещания. Сформированы дорожные карты по проведению конкурсных процедур. В случае отсутствия лекарственного препарата на складе проводится госпитализация пациента в профильный стационар. В соответствии с дорожными картами обеспечение лекарственными препаратами в пределах выделенных финансовых средств будет осуществлено до конца июня.

Кроме того, внедряется автоматизированная программа, которая отслеживает обеспечение пациента необходимыми лекарствами: от постановки на учёт до получения препарата. Эта система позволит уже в июле-августе обеспечить сбор заявок на 2019 год.

Глава республики поручил усилить взаимодействие Минздрава с Минэком в части проведения процедуры закупок лекарственных препаратов, принять все необходимые меры для того, чтобы подобная ситуация не повторилась. Руководитель региона также отметил важность индивидуального подхода к людям, страдающим орфанными заболеваниями.

– Там, где речь идёт о жизни человека, мы не должны экономить. Понимаем, что это дорого, но надо находить варианты решения, работать индивидуально, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Мы должны забыть о сбоях в лекарственном обеспечении как о каком-то кошмаре, который больше никогда не повторится.