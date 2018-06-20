Рустэм Хамитов обсудил с муниципалитетами вопросы предоставления земельных участков многодетным семьям

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана



Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В ходе совещания по обеспечению земельными участками льготных категорий граждан Глава Башкортостана Рустэм Хамитов обсудил вопросы, возникающие в этой сфере, с представителями муниципальных образований и городских округов.

– Есть муниципальные образования, где земельными участками обеспечены все многодетные семьи. Это Бурзянский, Дуванский и Кигинский районы. Практически решён вопрос в Бакалинском, Белокатайском, Бижбулякском, Благовещенском, Бураевском, Кармаскалинском и Хайбуллинском районах, – сказал Рустэм Хамитов. – Остальные муниципалитеты явно отстают. Есть муниципалитеты и городские округа, где ситуация просто очень сложная. Чишминский район, Уфа и Нефтекамск – на сегодняшний день показатель предоставления земли многодетным семьям не достигает 20 процентов.

Успешным опытом работы в этой части поделился глава Абзелиловского района Рим Сынгизов.

Мэр Стерлитамака Владимир Куликов рассказал о договорённости по передаче городу земель в Стерлитамакском районе, что, в свою очередь, потребует пересмотра границ муниципальных образований. Глава республики поручил оказать содействие Стерлитамаку для ускорения этих процессов.

По словам главы Нефтекамска Рашита Давлетова, город также идёт по пути расширения границ за счёт Краснокамского района. В этом году планируется выделить около 300 участков, ещё 2 тысячи участков будут сформированы в следующем году.

Низкий уровень обеспечения земельными участками льготных категорий граждан демонстрирует Чишминский район. Этот показатель составляет там всего 17,9 процента. По словам главы муниципалитета Флюра Уразметова, это во многом связано с желанием льготников получить участки ближе к Уфе и нехваткой земель вблизи населённых пунктов. Рустэм Хамитов отметил, что другие районы, расположенные рядом со столицей республики, решают эту задачу более успешно, и поручил в кратчайшие сроки исправить ситуацию.

Первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов сообщил, что всего городу требуется порядка 10 тысяч участков. В этом году формируются 950 участков в Кармаскалинском, Кушнаренковском и Чишминском районах, что позволит обеспечить лишь 10 процентов нуждающихся.

Рустэм Хамитов отметил, что в ряде муниципалитетов, в частности, под Уфой, огромные территории площадью несколько тысяч гектаров находятся в аренде или в собственности у частников. При этом они никак не используются, никакой хозяйственной деятельности там не ведется.

– Почему в Уфимском районе (кстати, там тоже не очень хорошо идут дела по предоставлению земельных участков) есть арендаторы с громадными земельными участками, которые сегодня простаивают? Ничего там не происходит, в том числе нет сельскохозяйственного производства, – сказал Рустэм Хамитов. – Эти лендлорды ждут, когда цена на землю вырастет. А мы здесь бьёмся и не можем решить эту задачу. Надо вообще посмотреть, законно ли они получили эту землю.

Глава республики указал на необходимость комплексного подхода к развитию территорий, упорядочиванию вопросов предоставления земельных участков, в том числе законодательным путём, с целью предотвращения произвольного и бесконтрольного расширения населённых пунктов.

– Вопрос обеспечения земельными участками льготных категорий граждан тяжелый, сложный, но решать его надо, – резюмировал Рустэм Хамитов. – В основном наши муниципалитеты завершат работу по предоставлению земельных участков в 2019 году. Города к концу 2019 года должны выйти на уровень 50-60 процентов. Имею в виду среднюю цифру по всем городам. А в 2020 году надо будет финишировать, в том числе в городах, с тем, чтобы люди эти участки получили.