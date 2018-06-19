Фото: пресс-служба Главы Башкортостана













Рустэм Хамитов провёл совещание по обеспечению земельными участками льготных категорий граждан Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам обеспечения земельными участками льготных категорий граждан. В нём приняли участие члены Правительства РБ, руководители профильных министерств и ведомств, представители муниципалитетов.

Рустэм Хамитов отметил, что такую помощь в республике получают не только многодетные семьи и семьи, имеющие ребёнка-инвалида. Земельными участками обеспечиваются также граждане, состоящие на учёте как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, работники бюджетной сферы, ранее поставленные на такой учёт, а также молодые семьи.

– С 2012 года предоставлено почти 52 тысячи участков. Но на очереди – ещё более 37 тысяч семей, – сказал руководитель региона. – Перед нами, коллеги, стоит задача – решить к следующему году вопрос с земельными участками для многодетных семей. В любом случае эта категория для нас приоритетна. Такую задачу перед нами ставит Правительство Российской Федерации.

Глава республики подчеркнул, что в Башкортостане проживают 51 480 многодетных семей. Почти 30 тысяч из них уже получили участки. Это второй результат среди регионов Приволжского федерального округа.

В Бурзянском, Дуванском и Кигинском районах земельными участками обеспечены все многодетные семьи. Практически решён вопрос в Бакалинском, Белокатайском, Бижбулякском, Благовещенском, Бураевском, Кармаскалинском и Хайбуллинском районах.

– Остальные муниципалитеты явно отстают. Есть муниципалитеты и городские округа, где ситуация просто очень сложная. Чишминский район, Уфа и Нефтекамск – на сегодняшний день показатель предоставления земли многодетным семьям не достигает 20 процентов, – отметил Рустэм Хамитов. – Есть формально утверждённые дорожные карты по решению проблемы, но они зачастую не выполняются. Причин несколько, в том числе недостаточность финансирования для создания на земельных участках инженерной, социальной инфраструктуры. Кроме того, мы продолжаем видеть разногласия между городскими округами и муниципалитетами. Земельные вопросы решаются сложно, тяжело, годами. Зачастую затяжка происходит ещё и потому, что равнодушие присутствует на всех уровнях. А нам надо помогать людям.

Руководитель региона положительно оценил опыт взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления при формировании земельных участков для льготных категорий граждан, а также практику предоставления трансфертов из бюджета республики бюджетам муниципальных образований при софинансировании на местах.

– Проблему надо решать комплексно, на системной основе. Надо изучить опыт субъектов Федерации, – сказал Рустэм Хамитов. – Позитивные варианты решения есть, в том числе через предоставление социальных выплат на приобретение жилья там, где невозможно предоставить земельные участки. В отдельных субъектах действуют государственные программы по формированию земельных участков для многодетных семей. Есть программы по обеспечению таких участков инженерной и дорожной инфраструктурой. Конечно, весь этот опыт надо использовать и взяться за этот вопрос по-настоящему.

По итогам обсуждения Рустэм Хамитов поручил муниципалитетам в 2019 году в основном завершить работу по предоставлению земельных участков льготным категориям граждан, а городам – выйти на средний уровень 50-60 процентов по обеспеченности участками. А в 2020 году этот вопрос должен быть снят с повестки дня.