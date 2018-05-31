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Современные реалии ставят перед сотрудниками полиции сложные задачи – Рустэм Хамитов

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Современные реалии ставят перед сотрудниками полиции сложные задачи – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня на торжественном собрании, посвящённом 300-летию российской полиции, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов перечислил основные задачи, стоящие перед сотрудниками правоохранительных органов на современном этапе.

– Современные реалии ставят перед сотрудниками полиции сложные задачи. С каждым годом преступность становится всё более изощрённой и опасной, – сказал руководитель региона. – Растёт число случаев отмывания преступных доходов, появления обманутых дольщиков, мошенничества с использованием «финансовых пирамид», киберпреступлений, краж через банкоматы, дистанционный доступ к банковским счетам и т.д. На эти угрозы можно достойно ответить, повышая профессионализм, осваивая самые современные, высокотехнологичные средства борьбы с преступностью.

Глава республики отметил, что правоохранительные органы достойно справляются с новыми вызовами. В прошлом году раскрыто более 31 тысячи преступлений, в том числе свыше 6 тысяч – категории тяжких и особо тяжких, около 5 тысяч наркопреступлений.

Одним из приоритетных направлений в деятельности полиции является борьба с экстремизмом и терроризмом, организованными преступными сообществами. Широко практикуется проведение операций «Вихрь-Антитеррор», «Арсенал», «Мак», «Допинг» и других.

Принимаются меры по снижению аварийности на дорогах. Усиливается противодействие преступлениям в экономической сфере, незаконному производству и распространению контрафакта.

– Успешно продолжается борьба с коррупцией в органах власти. В прошлом году выявлено около 800 подобных преступлений, в том числе более 250 фактов взяточничества, – сообщил Рустэм Хамитов. – Рассчитываю, что и в дальнейшем вы будете первыми помощниками руководства республики в этой работе. Наш безусловный принцип – честность, неподкупность и открытость власти.

Руководитель региона подчеркнул рост доверия полиции со стороны граждан.

– Главное – вы всё больше завоёвываете доверие у наших граждан. Люди всё больше верят полиции, – сказал он. – Далеко позади остались 1990-е годы, когда были разброд и шатание. В последнее десятилетие полиция приобрела силу, мощь и, самое главное, авторитет у наших граждан. Это очень важно. Надо держать планку на очень высоком уровне.

Теги: глава рб, безопасность, правопорядок
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