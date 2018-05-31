Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов поставил задачу обеспечить высокий уровень безопасности во время международных мероприятий Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Важной задачей, стоящей перед правоохранительными органами республики, является обеспечение безопасности во время предстоящих масштабных международных событий. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на торжественном собрании, посвящённом 300-летию российской полиции.

– Одной из важнейших задач органов внутренних дел остаётся обеспечение общественной безопасности, особенно во время массовых мероприятий. В том, что Башкортостан ежегодно становится местом проведения крупных международных форумов, признан лучшим конгрессным центром страны, конечно же, есть и ваша заслуга, – сказал руководитель региона. – Рассчитываем, что и во время предстоящих Летних Международных детских игр 2019 года, Всемирной фольклориады 2020 года и Международного конгресса по пчеловодству в 2021 году вопросы безопасности будут также решаться на самом высоком уровне.