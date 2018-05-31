Фото: Олег Яровиков







Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан. Руководитель региона обсудил с жителями республики вопросы социальной сферы, образования и спорта.

Так, житель Кармаскалинского района Ахат Нурушев обратился к руководителю региона с просьбой поддержать ремесленников муниципалитета, среди которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья, помочь им с участием в выставках и реализацией продукции народных промыслов.

С директором школы № 2 села Киргиз-Мияки Владимиром Дедухом Рустэм Хамитов обсудил вопросы совершенствования действующей системы организации питания учащихся. Ранее эта тема была затронута во время рабочей поездки Главы республики в Миякинский район.

Руководитель Федерации гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома РБ Алексей Попов озвучил предложения по восстановлению на реке Белой базы для школы олимпийского резерва по этому виду спорта взамен демонтированной в 2015 году в рамках начала работ по строительству набережной.

Инженер, основатель и директор музея занимательных наук «Интеллектус» Айрат Сайфуллин рассказал о планах по дальнейшему развитию образовательного центра и попросил оказать необходимую для реализации этих целей поддержку.

По итогам приёма Правительству РБ, республиканским министерствам и ведомствам, а также главам муниципалитетов даны соответствующие поручения.